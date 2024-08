Nowy rok szkolny, nowe możliwości – jak wykorzystać tablet do nauki? 

Zastanawiacie się do czego jest potrzebny, przecież dziecko ma już telefon, to po co mu jeszcze jedno urządzenie. Otóż to zupełnie coś innego. Telefony, nawet te z dużym ekranem, zwyczajnie w świecie mają swoje ograniczenia. Tablet oferuje mimo wszystko większy rozmiar ekranu, a co za tym idzie większy obszar roboczy, który doceni każdy, kto pracuje z tekstem lub grafiką. Jest lepiej przystosowany do pracy z programami graficznymi, ale i w arkuszach kalkulacyjnych radzi sobie dobrze. Na tablecie możemy również wygodnie czytać e-booki, a przecież im więcej czyta wasza pociecha, tym lepiej. Ma to również zbawienny wpływ na kręgosłup, bo nie trzeba dźwigać na plecach całej biblioteki, a przecież z roku na rok potrzeba coraz więcej książek. Wygodna nauka nawet w tramwaju czy innym autobusie to niewątpliwy plus tabletów.