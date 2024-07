Król powrócił, oddaję mu cześć. Telewizor Panasonic Z95A szokuje jakością i parametrami

Z95A ma być odpowiedzią na wszelką możliwą krytykę. To jeden z pierwszych telewizorów firmy Panasonic, który pracuje pod kontrolą systemu Amazon Fire TV zamiast, jak do tej pory, odziedziczonego po Mozilli systemu My Home Screen. Telewizor tym samym pozbywa się największego problemu, jaki mógł doskwierać zwykłemu klientowi, który nie jest entuzjastą - brak integracji ze smart home i usługami cyfrowymi. Za sprawą bogatej oferty aplikacyjnej Fire OS i Alexy - najpopularniejszej platformy do sterowania urządzeniami cyfrowymi na świecie - Z95A ma być nie tylko świetnym telewizorem dla kinomanów, ale i dla wszystkich. Czy to się udało?