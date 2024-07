Aplikacja VeloBanku ma 9 rozwiązań, które mogą być inspiracją dla twórców innych appek bankowych

Kiedy tylko system weryfikacji behawioralnej wykryje, że ktoś nieuprawniony zalogował się na nasze konto i np. zleca przelewy, wyśle powiadomienie o nietypowej sytuacji, wywoła dodatkową autoryzację lub nawet odrzuci wątpliwą transakcję. To kolejna cegiełka jaką dokładamy, by zapewnić klientom najwyższy poziom cyfrowego bezpieczeństwa. Dbamy też o komfort użytkowników i przejrzystość naszych rozwiązań. Weryfikacja behawioralna zbiera dane służące do blokowania nieautoryzowanych transakcji i robi to „w tle”, a więc bez konieczności działań ze strony klienta. To wygodne rozwiązanie stanowi skuteczną, dodatkową barierę dla cyberprzestępców. Dlatego chcemy zachęcić do korzystania z tej nowej ochrony kanałów elektronicznych jak najszersze grono klientów.