Co powinien mieć nowoczesny telewizor?

Nie można również zapomnieć o łączności z internetem i aplikacjach streamingowych. Dostęp do serwisów takich jak Netflix, YouTube czy Max bezpośrednio z poziomu telewizora to dzisiaj podstawa. Umożliwia to oglądanie ogromnej biblioteki filmów, seriali czy programów na żądanie, co jest niezwykle wygodne i pozwala dostosować rozrywkę do własnych preferencji i harmonogramu. Dodatkowo, integracja z ekosystemem Smart Home pozwala na jeszcze większą personalizację i kontrolę nad domowym centrum rozrywki.