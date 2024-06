Kradną baterie z elektrycznych rowerów miejskich. Złodzieje stworzyli błędne koło

Paryska rowerowa rewolucja przyniosła również coś, co może budzić mniejsze kontrowersje. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce wyszło, jak wyszło. Zamysł był jednak świetny: mieszkańcy mogą wypożyczyć elektryczny rower miejski na dłuższy czas, od 6 do 9 miesięcy. Przez ten okres pojazd jest tylko ich i mogą go traktować jak własny. Rzecz jasna nie za darmo: miesięczna opłata wynosi 20 euro. Czyli w sumie niewiele.