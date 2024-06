Innowacje od samego rana. Sprawdź, jak Procter & Gamble ułatwia twoje życie

BRAUN IPL z dedykowaną aplikacją rozwiązuje ten problem - to pierwsze na świecie inteligentne urządzenie, które uczy się i dostosowuje do użytkownika, a do tego udziela mu porad. No i skutecznie działa. Nasza skóra ma różne odcienie na całym ciele (na przykład skóra pod pachami różni się od skóry na nogach), co wymaga ręcznej regulacji w urządzeniach do depilacji laserowej. Technologia Braun rozpoznaje i automatycznie dostosowuje się do różnych odcieni skóry na całym ciele - urządzenie wyposażone jest w czujnik, który mierzy odcień skóry z częstotliwością 80 razy na sekundę, by siła światła zawsze była w bezpiecznym zakresie. To tańsze i prostsze niż wizyta w zakładzie kosmetycznym.