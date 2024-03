Kultowa Contra wróciła. Dajcie szansę demu, gra jest zadziwiająco udana

Chociaż demo przeszedłem na PS5, pełną wersję zafundowałem sobie na Steam, korzystając z 10-procentowego rabatu przedpremierowego. W ten sposób za Operation Galuga zapłaciłem 166 zł. Znośna cena. Natomiast sama gra idealnie pasuje do koncepcji handhelda, podobnie jak niedawno wydane Prince of Persia: The Lost Crown.