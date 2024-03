Bateria z piasku. To cudo może grzać dom przez cały tydzień

Okazuje się, że ziarenka piasku są zaskakująco pojemne, jeśli chodzi o magazynowanie energii. Pomysł jest prosty, ale jak podkreślają twórcy, jego realizacja jest możliwa tylko przy użyciu zaawansowanych algorytmów. Do dużego, izolowanego zbiornika wrzucamy piasek, który grzałkami podgrzewać można do temperatury nawet 1000 stopni C. Dzięki temu możemy magazynować nadmiar energii wiatrowej lub słonecznej. Energia jest magazynowana w postaci ciepła, które można wykorzystać do ogrzewania domów, dostarczania gorącej wody lub energii elektrycznej.