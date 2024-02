Lenovo pomaga w nauce czytania. Gra edukacyjna w prezencie do wybranych tabletów

Takim tabletem jest choćby Lenovo Tab M11, który w wersji z Wi-Fi i rysikiem można kupić już za 899 zł. To doskonałe narzędzie nie tylko do rozrywki, ale i nauki. Rysik sprawia, że będzie się on idealnie nadawał do wspierania nauki szkolnej, bowiem za jego pomocą można rysować, czy robić podręczne notatki.