Szukasz nieruchomości? Mam dla ciebie aplikację, która to ułatwi

A co jeżeli oferta nie ma recenzji? Możemy ją zlecić. Wtedy recenzent, który zaakceptuje zlecenie udaje się na miejsce i dokonuje oględzin według wytycznych umieszczonych w aplikacji. Może przy tym skorzystać z wbudowanej bazy wiedzy. Bycie recenzentem to doskonała okazja do dodatkowego zarobku, ale również do zdobycia doświadczenia na rynku nieruchomości.