Pracował dla Muska i Bezosa, pomoże polskim naukowcom. Niesamowity transfer w polskiej nauce

W świecie piłki nożnej styczeń to gorący transferowy okres, kiedy piłkarze mogą przechodzić z jednego klubu do drugiego. Okazuje się, że okienko otworzyło się też dla naukowców, bo bardzo ciekawym wzmocnieniem pochwaliło się Centrum Badań Kosmicznych PAN. Do grona naukowców dołączył inż. Bradley Neuse.