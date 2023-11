Zrobili zdjęcie Ziemi rekordowo małą kamerą. To ujęcie trzeba zobaczyć

Zdjęcie to jest nie tylko pięknym widokiem, ale także dowodem na to, że możliwe jest tworzenie bardzo małych i tanich kamer, które mogą być używane w kosmosie. Takie kamery mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w nanosatelitach, ale także w sondach, łazikach, czy nawet w skafandrach kosmonautów. Możliwe, że w przyszłości będziemy mogli oglądać na żywo, co dzieje się w kosmosie, za pomocą kamer wielkości główki od szpilki.