To się nazywa promocja. Płacisz 3 złote i masz dostęp do masy świetnych gier

Subskrypcja EA Play co prawda nie należy do najdroższych, bo w Polsce kosztuje zaledwie 15 zł na miesiąc, ale teraz osoby, które wcześniej nie były przekonane co do opłacalności abonamentu, mogą sprawdzić rozwiązanie w cenie małej paczki czipsów. Poza dostępem do masy gier subskrypcja gwarantuje możliwość kilkugodzinnego sprawdzenia nowszych tytułów.