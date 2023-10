Ale niespodzianka. Są wymagania sprzętowe nowego Call of Duty

Nowa produkcja z serii Call of Duty zadebiutuje już w następnym tygodniu, a dokładniej 10 listopada, czyli w przyszły piątek. Konsolowcy nie mają powodów do narzekania, bo gra zostanie wydana zarówno na obecną, jak i poprzednie generacje - PlayStation 5 (oraz 4), a także na Xboxa One oraz Series X|S. Pecetowcy jak zawsze przed zakupem gry powinni sprawdzić, czy ich sprzęt pozwoli na wygodną rozrywkę, ale w tym przypadku nie będzie to większym problemem.