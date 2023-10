20-metrowy łańcuch z mikrofonem. Nanoleaf ma już dekorację na twoją choinkę

Nanoleaf wprowadził do sprzedaży swoje lampki choinkowe Essentials Matter. To 20-metrowy łańcuch wyposażony w aż 250 adresowalnych diod LED, których kolor dowolnie możemy zmieniać przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Do komunikacji wykorzystywane jest WiFi, więc bezproblemowo podłączymy je przykładowo do inteligentnego huba - takiego jak Google Nest czy Apple HomePod oraz Amazon Alexa, więc dodatkowo możemy nimi sterować głosem.