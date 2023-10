Środek Ziemi jest jak masło. Naukowcy mocno zaskoczeni

Ale co z jądrem wewnętrznym? Czy ono też ma jakiś wpływ na pole magnetyczne Ziemi? Naukowcy od dawna podejrzewali, że tak. W 1996 r. odkryto, że jądro wewnętrzne obraca się nieco szybciej niż reszta planety. To sugerowało, że jądro wewnętrzne nie jest jednym wielkim kawałkiem żelaza, ale ma jakąś strukturę i dynamikę. W 2005 r. stwierdzono, że jądro wewnętrzne wykazuje anizotropię, czyli różnicę właściwości fizycznych w zależności od kierunku. Fale sejsmiczne poruszające się wzdłuż osi obrotu Ziemi są o 3 proc. szybsze niż poruszające się w płaszczyźnie równikowej. To oznaczało, że kryształy żelaza w jądrze wewnętrznym są ułożone w pewien sposób.