Rozwiązanie tłumaczenia lokalnego może wydawać się zdecydowanie bardziej bezpieczne - i tak faktycznie jest. Tłumaczony tekst nie opuszcza naszego komputera, co dla stawiających prywatność tego, co robią w sieci z pewnością będzie na plus - Mozilla twierdzi, że nie ma ryzyka wysyłania tekstu do stron trzecich. Tłumaczenie ma działać w ponad 100 językach i nie na liście oczywiście nie brakuje języka polskiego. Warto jednak zaznaczyć, że wciąż jest to wersja beta i nawet przy tłumaczeniu j. angielskiego mogą pojawić się błędy.