Naukowcy znaleźli sposób, żeby zrozumieć, co mówią kury. Może wreszcie pojmiemy, że zwierzęta są mądre

Trochę mnie ta wypowiedź zmartwiła, ponieważ i bez sztucznej inteligencji dało się dostrzec, że dla wielu, szczególnie hodowlanych zwierząt świat nie jest najprzyjemniejszym miejscem. Mimo wszystko każda pomoc się przyda. I jeżeli sztuczna inteligencja przetłumaczy język zwierząt na ludzki, to może faktycznie łatwiej będzie innym zrozumieć, co stworzenia czują? Rozumiem, że większość woli odwrócić wzrok, kiedy pokazuje się filmy z hodowli lub nie chce czytać reportaży ujawniających działania rzeźni. Ale już łatwiej będzie zaprezentować emocje pokazywane na ekranie komputera czy telefonu. "Zobacz, teraz ta kura mówi, że się boi" – to może odmienić relacje ze zwierzętami. I nawet jeśli badanie japońskich naukowców czeka na specjalistyczną recenzję, a oni sami zdają sobie sprawę z ograniczeń (choćby takich, jak różnice rasowe) to pierwsze wyniki są co najmniej obiecujące.