Wysoka wydajność, niska cena. Taki ma być nowy Acer Nitro V 15

Producenci laptopów z każdym miesiącem zalewają nas coraz to kolejnymi nowymi konstrukcjami. Jedne są mniej, drugie zaś w większym stopniu warte uwagi. Acer co do zasady oferuje dobrze wycenione propozycje sprzętu dla graczy, które w swoich cenach nierzadko są bezkonkurencyjne. Nowym modelem z pewnością będzie warto się zainteresować.