Bitwa na megapiksele trwa. 440 Mpix w smartfonie to już szaleństwo

Od kilku lat megapiksele w matrycach aparatów smartfonów znacznie wzrosły. Jak jeszcze kilka lat temu 8, czy 12 Mpix było standardem, to z czasem normalnym widokiem stało się 48, czy nawet 64 Mpix.



Od debiutu Samsunga Galaxy S20 Ultra natomiast producenci smartfonów zaczęli masowo implementować 108-Mpix jednostki (choć to Xiaomi pierwsze zaimplementowało taki czujnik do Mi Note 10), a w takim Xiaomi 12T Pro, S23 Ultra czy Infinix Zero Ultra można spotkać sensory 200 Mpix. Jednak w przyszłości to się zmieni i wartość wzrośnie ponad dwukrotnie.