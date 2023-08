Nie zasługujecie na fajne rzeczy. Kompaktowe telefony idą do piachu

Miałem w ręku Asusa Zenfone 10 i była to miłość od pierwszego dotknięcia. Ten kompaktowy smartfon o wymiarach idealnie pasujących do każdej dłoni, nawet tej małej skradł moje serce. Asus idealnie połączył topowe podzespoły z niewielkimi wymiarami telefonu. Doskonale udowadniał, że wcale nie potrzebujemy do szczęścia urządzeń wielkości paletki do tenisa stołowego. Zwłaszcza że Asus został sam na placu boju, bo iPhone 13 mini nie doczekał się następcy, a znaleźć flagowy telefon z Androidem w rozmiarze poniżej 6 cali, to sztuka równie łatwa, co podpalenie wody.