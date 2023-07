Zakochasz się w tych piosenkach. Powstał Tinder, ale dla muzyki

Wiecie, jak działają aplikacje randkowe, prawda? Potencjalny partner lub partnerka pojawia się na ekranie, a naszym zadaniem jest, po sprawdzeniu ich zdjęcia profilowego, opisu czy zainteresowań, odrzucenie go/jej lub wysłanie serduszka/polubienia, co może doprowadzić do waszego matcha. Czy coś takiego może zadziałać z muzyką?



Znaczy... nie żeby któraś piosenka mogłaby was odrzucić. Bo co, bylibyście niegodni posłuchania Maty, Sobla czy innego Bedoesa? Muzyka to nie potencjalna partnerka czy partner. Więc aż tak źle nie będzie. Oto aplikacja dla Spotify, która działa jak Tinder.