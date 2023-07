Nawet nie wiedziałeś, co można znaleźć w ofercie Plusa. Smartfony to wierzchołek góry lodowej 

Skoro wybraliśmy telewizor to trzeba zastanowić się, do czego go wykorzystamy. Doskonałym pomysłem jest konsola – wybór właściwej zależy tak naprawdę od naszych preferencji i jakie tytuły chcemy przejść. Sam w takiej sytuacji zdecydowałem się na konsolę Xbox Series S, bo jestem graczem z doskoku. W ofercie znajduje się również znacznie mocniejszy Xbox Series X oraz PlayStation 5. Ogranicza nas tylko wyobraźnia, bo ceny można rozłożyć na wygodne 12/24/36 rat. Gdy chcemy skorzystać z telewizora w klasyczny sposób – to Plus przygotował ofertę telewizyjną Polsat Box z serwisem streamingowym Disney+ w prezencie na rok. Klienci mają do wyboru cztery pakiety, wśród których bardzo łatwo znaleźć dobrze skrojony pod swoje wymagania, a gdy czegoś zabraknie, to do każdego pakietu można dobrać dodatkowe kanały, takiej jak np. Polsat Sport Premium, czy Eleven Sports. Jeżeli jesteście miłośnikami sportu, to jest to raczej pozycja obowiązkowa. Są również kanały pod kinomaniaków, takiej jak HBO wraz z dostępem do platformy HBO Max.