iPhone, co to za lampka pali mi się na desce rozdzielczej? Olej. Ok, to olewam

Jeżeli w swoim życiu jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć złowrogiej kontrolki na desce rozdzielczej, to szczerze wam zazdroszczę. U mnie kilka razy się wyświetliła, w tym jednak - najbardziej złowroga i budząca przerażenie (zwłaszcza pod koniec miesiąca) - kontrolka check engine. W takich chwilach serce zatrzymuje się na chwilę, zaczynacie rozmawiać z samochodem: proszę, tylko nic poważnego, a następnie odnawiacie swoje znajomości z mechanikiem, w końcu nie widzieliście się już z miesiąc (chyba że macie włoski samochód, to do mechanika dzwonicie częściej niż do partnera/partnerki i matki).