WhatsApp z rewolucją. Nie będziesz musiał pamiętać nr telefonu znajomego

Od lat niezmiennie do nawiązania z kimś kontaktu poprzez WhatsAppa potrzeba do tego numeru telefonu. Z jednej strony, jest to wygodne, ale z drugiej znacznie łatwiej zapamiętać charakterystyczną nazwę (pseudonim), niż dziewięciocyfrowy numer. I faktycznie takie ułatwienie może zostać wprowadzone.