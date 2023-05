Skąd bank wie, że ja to ja, kiedy biorę kredyt online? Pytamy eksperta

Wraz z nowymi możliwościami pojawiają się jednak nowe wątpliwości. Skoro każdy może założyć konto na selfie, czy ktoś może się pode mnie podszyć? Jeśli do przelewu wystarczy numer telefonu, jest to okazja do wyłudzeń? Jeżeli na decyzję kredytową przez Internet czeka się zaledwie kilka minut, czy to naprawdę bezpieczne? Ciekawe jest zwłaszcza to ostatnie pytanie, biorąc pod uwagę finansową wartość takich zobowiązań i to, jak wielki wpływ mają one na nasze życia, często w dłuższym okresie czasu.