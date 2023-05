Kasjerzy mogą już zacząć się bać. Auchan testuje samoobsługowy sklep w stylu Żabki Nano

Być może Auchan stwierdzi, że wdrożenie projektu na dużą skalę nie jest takie łatwe jak się wydaje, ale prędzej spodziewałbym się przeciwnego scenariusza: że pomysł jednak wypali. Kasy samoobsługowe to już za mało – na dodatek rozwiązanie rodzi nowe problemy – za to możliwość wejścia do sklepu, wybrania produktów i zapłacenia za nie "w locie" to zupełnie inny poziom wygody. Przypomnijmy, że w Polsce takie zakupy umożliwia choćby Rossmann czy Ikea, jednak są to rozwiązania funkcjonujące obok kasjerów, a nie zamiast ich. Jak długo?