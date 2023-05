Oglądanie YouTube na Androidzie w samochodzie? Jasne, tylko jest jeden haczyk

Na początek krótkie wyjaśnienie: Android Auto i Android Automotive to dwie różne rzeczy w samochodzie. Android Auto działa w połączeniu z naszym smartfonem na Androidzie i jest niczym innym, jak gloryfikowaną aplikacją, która pozwala na używanie aplikacji z naszego telefonu na większym ekranie w samochodzie.



Z kolei Automotive to cały system operacyjny rozrywki i informacji w samochodzie, który nie wymaga połączenia z telefonem na Androidzie. W sumie to w ogóle nie wymaga. Można go znaleźć w samochodach wyprodukowanych po 2021 roku, takich jak Ford, Volvo, Polestar czy Renault.