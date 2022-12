Oszustwo na darmowe kupony do Żabki powróciło, ale tylko klienci niektórych banków mogą stracić majątek

Oszustwo nie jest niczym nowym i przypomina schemat, który opisywaliśmy w październiku. Sęk w tym, że przedświąteczny okres to żniwa dla oszustów. W końcu atakowani jesteśmy różnymi promocjami, wyprzedażami i ofertami. Łatwo więc uwierzyć w jeszcze jedną specjalną akcję. Owszem, dwa tysiące zł nagrody to dużo, ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Warto ostrzec mniej technicznych znajomych i bliskich, by nie wpadli w sidła przestępców.