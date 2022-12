Opinia o Scars Above: dziecko Dark Souls i Dead Space to sprytna gra dla sprytnych ludzi

Walcząc z drugim dużym bossem w grze doszło do ciekawej sytuacji: zabrakło mi amunicji. Najzwyczajniej w świecie nie miałem już czym strzelać do wielkiego cielska goniącego za mną po arenie. Nie wykorzystałem odpowiednio efektów środowiskowych oraz żywiołów, co szybko się na mnie zemściło. Wiedziałem jednak, gdzie popełniłem błąd i ochoczo powtórzyłem konfrontację. Scars Above to wymagająca produkcja, ale nie na tyle, by rzucać padem o ścianę. Zawsze wiemy co poszło nie tak i zawsze jest miejsce do poprawy.