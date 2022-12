Rosomaki, ale z medykami na pokładzie. Takie są pancerne karetki Wojska Polskiego

Na każdym polu bitwy są ranni i zabici. Im więcej rannych w stosunku do zabitych, tym lepiej działają służby medyczne i tym większe morale żołnierzy. Jeśli na 10 rannych przeżyje tylko połowa, to jest to dramat. Jeśli umrze jeden, to jest to sukces i żołnierze wiedzą, że w najgorszej sytuacji jest dla nich ratunek.