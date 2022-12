Jak zacząć oszczędzać pieniądze? Zacznij od drobnych rzeczy

A na co zużyć te dane, ktoś zapyta. Najlepiej na streaming w wysokiej jakości taki jak platforma Disney+, która w tej ofercie jest nawet na dwa lata w prezencie. W warunkach rynkowych dostęp do tej platformy kosztuje 28,99 zł miesięcznie. Oznacza to, że przez dwa lata oszczędzimy prawie 700 zł, a do tego będziemy mogli cieszyć się najlepszymi filmami i serialami. To są kolejne zaoszczędzone złotówki, a nie musieliśmy z niczego rezygnować.