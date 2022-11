Nauka gitary z grą wideo. Rocksmith+, lekcja ostatnia: po owocach ich poznacie

Mimo przedpremierowego dostępu do Marauders i bety World of Warcraft Dragonflight, to Rocksmith+ jest tytułem na PC, z którym spędziłem w ostatnim miesiącu najwięcej czasu. Po prostu kocham usiąść w pustym salonie, gdy reszta domowników śpi, podłączyć gitarę do PC, założyć słuchawki i wziąć na tapet nową lekcję albo zwiększyć poziom trudności ulubionego kawałka, wyrabiając w ten sposób pamięć mięśniową. Ze względu na masę zawartości zawsze jest tutaj coś do zrobienia. Jak nie nauka nowego akordu, to seria wykładów o biciu strun.