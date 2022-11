Plus na Black Friday przecenia Samsunga Galaxy Z Fold 4. 750 zł taniej

Taka promocja musi zachęcać, bo przecież Samsung Galaxy Z Fold 4 to telefon, którego nie mogliśmy się nachwalić. Chociaż mówienie o nim "telefon" to w sumie niedopowiedzenie, bo sprzęt potrafi znacznie więcej. Jedynym problemem była cena, która teraz... no cóż, dalej jest wysoka, ale mimo wszystko łatwiej będzie przełknąć wydatek.