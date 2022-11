Plus daje Disney+ za darmo i podwaja gigabajty. Poczekaj chwilę z nową umową

Dla mnie Disney+ to mała niespodzianka. Spodziewałem się raczej młodzieżowych seriali, a tymczasem oferta jest naprawdę zaskakująca i daje dostęp do bardzo interesujących produkcji, jak ostatnio The Bear. Jeżeli ktoś myśli, że Disney+ to tylko klasyczne animacje, Gwiezdne wojny i inne produkcje o superbohaterach, to może przeżyć podobny miły szok co ja.