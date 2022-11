To może być nawigacja rowerowa, której szukasz. Garmin Edge Explore 2 - recenzja

Poza tym, jeśli chodzi o sporą część detali technicznych, to Explore 2 pozostaje w dużej mierze kopią jedynki. Wyświetlacz dalej ma 3" i niezbyt porywającą rozdzielczość 240 x 400. Wbudowana pamięć to nadal 16 GB, klasa odporności to IPX7, łączność z zewnętrznymi urządzeniami realizowana jest przez Bluetooth albo ANT+, a cały sprzęt ma masę 104 g. Co ciekawe, mimo ze Edge Explore 1 dużo cięższy nie był (116 g), to jednak czuć te kilkanaście gramów, podnosząc oba urządzenia.