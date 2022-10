Loona to robozwierzak rodem z filmów Pixara. Podbił serca użytkowników Kickstartera

Loona nie jest pierwszym tego typu projektem firmy KEYi Technology. W 2020 roku - również na Kickstarterze - firmie udało się zebrać pieniądze na produkcję Clicbota. Clic to nietypowy robot, którego główną cechą jest jego modułowość. Robota można dowolnie przebudowywać, w zależności od tego, z jakiej jego funkcji akurat chcemy skorzystać. Clicbota można zaprogramować do chodzenia, wspinaczki, tańca, rysowania, czy biegu. To oczywiście tylko próbka jego możliwości, bowiem prosty zestaw deweloperski w połączeniu z licznymi modułami sprawiały, że funkcje Clica ograniczała jedynie wyobraźnia użytkownika. Proponowana obecnie Loona inspirowana jednym z podstawowych komponentów Clica (korpusem z czterema kołami) jest zatem kreatywnym rozwinięciem koncepcji, która ma szansę wejść na zupełnie nowy poziom interakcji z użytkownikiem. O tym, że ma w sobie dużo uroku nie trzeba już przekonywać, liczby na Kickstarterze mówią same za siebie.