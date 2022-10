Jak uniknąć korków? Jak zaoszczędzić na dojazdach do pracy? Przegląd nieoczywistych hulajnóg

Jeśli chodzi o parametry, są one dość typowe dla hulajnogi miejskiej. Mamy tu jeden silnik o mocy 350 W i prędkości ograniczonej do 20 km/h. Dużym plusem jest niska masa wynosząca 14,5 kg, dzięki czemu sprzęt jest bardzo wygodny w przenoszeniu. Jednocześnie udźwig to aż 120 kg, co przy niskiej masie hulajnogi zdarza się rzadko. Oznacza to, że hulajnogą może swobodnie jeździć nawet duży mężczyzna z ciężkim plecakiem.