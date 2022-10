Sensacja! Henry Cavill rezygnuje z grania Wiedźmina. Zastąpi go inny hollywoodzki aktor

Ale sam Liam również ma na swoim koncie kilka znanych ról. Grał Gale’a Hawthorne’a w trylogii Igrzyska Śmierci. Ponadto mogliśmy go obserwować w filmie Dzień Niepodległości: Odrodzenie, czy w westernie Pojedynek. Przez dwa lata był mężem Miley Cyrus. Ostatnio nie widzieliśmy go w głośnych rolach, a do takiej niewątpliwie należy Geralt z Rivii.