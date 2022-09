Mamy największy powerbank dla pociągów w Europie. PKP Energetyka chwali się patentem

To największa ładowarka do pociągów w Europie. Jest w stanie jednorazowo zasilić przejazd pociągu jadącego z prędkością 160 km/h. Jego moc 5,5 MW i pojemność użyteczna 1,2 MWh czynią go największym magazynem energii pracującym na potrzeby trakcyjne w Europie. Jak zdradza PKP Energetyka, w ciągu roku zasilił przejazdy prawie 10 000 pociągów i oddał do sieci trakcyjnej 160 MWh energii.