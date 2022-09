Payout oznacza ile z zagranych przez graczy pieniędzy wraca do nich w przypadku wygranej. Im wyższa marża, tym payout jest niższy. Przy marży wynoszącej 7 proc. payout wynosi 93 proc. Oznacza to, że przy równomiernym rozłożeniu stawek ogół typerów, którzy zagrali dane zdarzenie otrzyma zwrot 93 proc. sumy stawek, natomiast 7 proc. tej sumy to zysk bukmachera. W praktyce takie równomierne rozłożenie stawek zdarza się jednak niezwykle rzadko.