Połączy twój komputer, iPhone'a i telefon z Androidem w jedno. Ale jest tu pewien haczyk

Microsoft przez lata deklarował, że Windows nie współpracuje z iPhone’em z uwagi na fakt, że iOS nie oferuje potrzebnych do tego publicznych API. W przeciwieństwie do systemu Android, gdzie owe interfejsy programowe są dostępne. To również dlatego niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko na telefonach Galaxy, Magic i Surface: bo ich implementacja wymagała pomocy ze strony producentów tych urządzeń celem ich doprogramowania, gdyż goły Android ich nie oferuje.