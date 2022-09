PlayStation 5 uruchamia większość gier z PS4. Co innego PS VR2

Kupno konsoli PlayStation 5 na szczęście nie oznacza konieczności żegnania się z ulubionymi grami na PlayStation 4. Na szczęście najnowsza konsola Sony jest zgodna z niemal wszystkimi produkcjami wydanymi na jej poprzedniczkę. W każdej chwili można wrócić do ukochanych tytułów bez konieczności posiadania dwóch konsol w szafce RTV pod telewizorem. Co prawda konkurencja robi to lepiej: Xbox Series uruchamia wszystkie gry z Xbox One, znaczną część z Xboxa 360 i kilka z Xboxa pierwszej generacji. Ale i tak dobrze, że zgodność z PS4 i jego grami jest niemal pełna.