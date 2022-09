Naukowcy wysłali drona z kamerą do wnętrza huraganu. Oto co zobaczył

Taka wiedza z pewnością by się przydała do poprawy systemów ostrzegania, które mogłyby odpowiednio wcześnie ostrzegać mieszkańców rejonów przybrzeżnych o formujących się na oceanie niebezpiecznych układach burzowych. Tymczasem we wtorek rano huragan Ian uderzył w wybrzeże Kuby i zaczął swoją podróż w kierunku Florydy. Z tego też powodu na przylądku Canaveral podjęto decyzję o anulowaniu startu rakiety Space Launch System i schowaniu jej do hangaru na czas huraganu.