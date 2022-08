Nawet 1000-letni szkielet może zaskoczyć. Odkryto rzadką chorobę genetyczną

Zespół Klinefeltera to rzadka choroba genetyczna objawiająca się zmianą liczby chromosomów - w przypadku tego schorzenia jest to dodatkowy chromosom X w części lub we wszystkich komórkach mężczyzny. Objawy zespołu Klinefeltera to m.in. wysoki wzrost, nieproporcjonalnie długie kończyny górne i dolne, kobieca sylwetka oraz niepłodność.