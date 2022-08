RTV EURO AGD rzuca promocjami z okazji powrotu do szkół. Sprawdzamy najciekawsze okazje

Dokumenty elektroniczne to jedno, ale w wielu sytuacjach od dokumentów papierowych się nie ucieknie. Czasami trzeba wydrukować dokument elektroniczny, a czasami dokument papierowy trzeba wprowadzić do komputera. W każdej z tych sytuacji z pomocą przybędzie oferowane przez HP urządzenie wielofunkcyjne Smart Tank 515. To jedno urządzenie o kompaktowych rozmiarach może służyć za drukarkę, kopiarkę oraz skaner. Według producenta urządzenie od razu po wyciągnięciu z opakowania jest w stanie wydrukować nawet 18 000 stron w czerni lub do 8000 stron w kolorze na jednym kartridżu. Co więcej, drukarka naprawdę szybko uwija się z pracą drukując nawet do 11 stron na minutę w czerni i do 5 stron w kolorze.