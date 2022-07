Xiaomi Mi Electric Scooter 3 wciąż ma ten styl. Innego mi nie trzeba

Od kilku lat jeżdżę na hulajnodze elektrycznej Xiaomi m365. To chyba najbardziej popularny model w naszym kraju, a na pewno ten, który rozpoczął modę na jeżdżenie takim środkiem transportu. Modę bardzo słuszną, bo to urządzenie zmienia sposób pokonywania krótkich dystansów, potrafi pomóc też na długich. Z hulajnogi korzystam wyłącznie w mieście, to dla mnie prawie sprzęt AGD, a nie sposób na rekreację, choć sama jazda jest przyjemna. Sprawdziłem, co zyskałbym, gdybym przesiadł się na obecnie sprzedawaną wersję, na Xiaomi Mi Electric Scooter 3.