Golą skutecznie z zarostu, nie z portfela. Świetne okazje na golarki z okazji Amazon Prime Day

Dobrą ofertę przygotowano też na golarkę elektryczną do golenia na sucho i na mokro Philips z serii 3000 (S3333). Głowice 5D Pivot i Flex podążają za krzywiznami, zapewniając komfortowe golenie. 27 samoostrzących się ostrzy zapewnia niezmiennie dokładne golenie nawet z upływem czasu. 1 godzina ładowania wystarcza na 60 minut golenia na zasilaniu akumulatorowym. Do golarki dołączone jest etui podróżne. Dzięki dołączonej podstawce ładującej golarka jest zawsze w pełni naładowana i gotowa do użycia, podstawka służy też do przechowywania urządzenia. Uwagę zwraca też wysuwany trymer do wąsów i bokobrodów. Cena: 250,99 zł, co oznacza 18-procentową oszczędność.