LG DualUp trafia do Polski w świetnej cenie. Dla kogo jest ten monitor?

Wydawać by się mogło, że tak nietypowy format monitora dyskwalifikuje go z zastosowania gamingowego, ale to nie do końca prawda. Istnieje bowiem spora grupa graczy, która już dziś wykorzystuje jako drugi wyświetlacz monitor postawiony w pionie. To streamerzy, którzy upodobali sobie taki układ monitorów ze względu na wygodę podglądu streamu i czatów podczas transmisji. LG DualUp wygrywa tutaj z konwencjonalnym monitorem postawionym wertykalnie, bo oprócz tego, że oferuje dużo przestrzeni roboczej w pionie, oferuje jej także więcej w poziomie. Można więc wygodnie podzielić ekran na 3-4 części i rozmieścić tam wszystko, co niezbędne, choćby OBS, czat Twitcha czy otwarte okno serwera Discord.