Upały wpływają na nasze zdrowie, mają wpływ na to, jak śpimy. Tymczasem podchodzi się do nich trochę lekceważąco, jakby nie zdając sobie sprawy, seria dni z wysokimi temperaturami czy tropikalne noce, w połączeniu z zabetonowanymi miastami, to coś, co nas po prostu wykańcza.